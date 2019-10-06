Таксист отказался везти Порошенко после акции на майдане — видео

Водитель такси отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко, когда тот внезапно решил уехать этим видом транспорта после акции "Нет капитуляции" на майдане.
Очевидцы сняли на видео, как бывший лидер страны с женой подходит к машине, заглядывает в автомобиль, чтобы договориться с водителем, а затем некоторые окружающие начинают смеяться, очевидно, слыша ответ "Нет" от хозяина авто. Другие, наоборот, решили поддержать бывшего президента и начали скандировать: "Порошенко, Порошенко!"
Напомним, 6 октября в Киеве собралось более десяти тысяч человек, выступающих за отмену "формулы Штайнмайера". Они требуют от нынешнего президента Украины Владимира Зеленского отказаться от намерения предоставить Донбассу особый статус.
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