Юнармейцы Тувы устроили флешмоб на день рождения Путина

Во время акции, которая прошла на набережной Енисея, дети вместе трижды прокричали: "С днём рождения!"

В Кызыле 200 юнармейцев Республики Тыва выстроились в надпись "Путин Тыва", чтобы поздравить с днём рождения президента России. Видео с поздравлением опубликовал на странице в Facebook глава республики Шолбан Кара-оол.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее рассказывал, что накануне дня рождения Владимир Путин отправился в Сибирь и на природе наслаждался "осенней тайгой". Затем появилось видео его отдыха: вместе с президентом путешествовал министр обороны России Сергей Шойгу.

Президента уже поздравили и многие коллеги, в том числе из Молдавии и Киргизии.