Лайф публикует видео с места гибели трёх велосипедистов под Белгородом

Водитель "лады" протаранил мать и двух её дочерей, а затем сбежал с места аварии.

В распоряжении редакции Лайфа оказались видео и фото с места ДТП на автодороге Россошь — Старобельск — Лозная в Белгородской области, где водитель легкового автомобиля сбил насмерть мать с двумя детьми 2007 и 2008 годов рождения.

На кадрах видны смятые велосипеды на обочине. Машины виновника аварии нет, потому что он скрылся с места трагедии.

Напомним, жертвами аварии стали двое детей и их мать. Лайф публиковал данные о личности предполагаемого водителя-нарушителя. Вскоре после аварии его задержали.

А накануне в Сети появился момент жуткого ДТП в Чите, где погиб один человек.