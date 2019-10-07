Лайф публикует видео с места гибели трёх велосипедистов под Белгородом

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Водитель "лады" протаранил мать и двух её дочерей, а затем сбежал с места аварии.

В распоряжении редакции Лайфа оказались видео и фото с места ДТП на автодороге Россошь — Старобельск — Лозная в Белгородской области, где водитель легкового автомобиля сбил насмерть мать с двумя детьми 2007 и 2008 годов рождения.

<p>Фото © LIFE</p>

На кадрах видны смятые велосипеды на обочине. Машины виновника аварии нет, потому что он скрылся с места трагедии.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, жертвами аварии стали двое детей и их мать. Лайф публиковал данные о личности предполагаемого водителя-нарушителя. Вскоре после аварии его задержали.

<p>Фото © LIFE</p>

А накануне в Сети появился момент жуткого ДТП в Чите, где погиб один человек.

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