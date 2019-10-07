В Сбербанке назвали число жертв утечки данных

По данным организации, значительная часть проданной информации является устаревшей.

Сотрудник Сбербанка в конце сентября продал одной из преступных групп в Сети пять тысяч учётных записей кредитных карт клиентов, но сейчас угрозы для их средств нет. Об этом сообщили в кредитной организации.

— Дополнительно установлено, что в конце сентября сотрудник, который совершил преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом Интернете в общей сложности пять тысяч учётных записей кредитных карт Уральского банка (Сбербанк), значительное число из которых являются устаревшими и неактивными, — поясняется в сообщении. В банке подчеркнули, что эти карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.

Ранее в банке опровергли информацию об утечке данных 60 миллионов кредитных карт, подтвердив утечку данных лишь 200 карт. В банке также отметили, что завершили внутреннее расследование, в результате чего был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить информацию.