Трампа затроллили за слова о собственной "великой и непревзойдённой мудрости"

Президент США Дональд Трамп за минувший день успел не только пригрозить Турции развалом её экономики, восхваляя при этом себя любимого, но и получить солидную порцию хейта и троллинга в комментариях от пользователей Сети, что немного подорвало серьёзность послания.
Ранее американский лидер разместил на своей страничке в "Твиттере" запись, в которой заявил, что если Турция предпримет какие-либо самостоятельные шаги, то поплатится за это.
— Если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойдённой мудрости, считаю недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!), — написал Трамп.
Сперва пользователи соцсети были удивлены чуть сильнее обычного высказываниями президента и даже предполагали, что его аккаунтом кто-то завладел, однако публикация оставалась доступной и не удалялась, из чего стало понятно, что написал это сам глава государства, и тут понеслось.
Отойдя от обоснованных претензий относительно внешней политики, комментаторы обратили внимание на "напыщенное" восхваление себя и хвастовство и припомнили лидеру все сомнительные эпизоды с его участием, среди которых одним из самых ярких стал его танец с людьми в костюмах яиц.
🍑#Trump: "... I, in my great and unmatched wisdom ..."#Trump: "I am the chosen one."— Clear Cider (@TheClearCider) 7 октября 2019 г.
😂😂😂pic.twitter.com/mc14ZcrxaN
Вспомнили пользователи также ещё один триумф "непревзойдённой мудрости" Трампа во время его посадки на борт президентского самолёта с зонтом, во время которого президент США понял, что ему проще оставить аксессуар снаружи, чем сообразить, как занести его в салон.
Great and unmatched wisdom pic.twitter.com/amkiVOEyGZ— Michael 🌶 (@Home_Halfway) 7 октября 2019 г.
Также ещё один фейл с предательской туалетной бумагой, которая также не пошла на пользу репутации "мудрого" правителя, когда прилипла к его ботинку во время посадки на всё тот же борт США № 1.
😂🤣great and unmatched wisdom?!?😂🤣 You couldn’t tell that you had toilet paper on you shoe!!!! #morontrump pic.twitter.com/4SVxsFmPGs— KatoDeStefan (@KatoDestefan) 7 октября 2019 г.
Не осталось без внимания и непревзойдённое умение Трампа участвовать в коллективном рукопожатии во время официальных мероприятий, хотя в этом президенту США, конечно, ещё очень далеко до Дмитрия Медведева.
Great and unmatched wisdom. pic.twitter.com/V6dcejDexg— Jon Fish 🐠 (@lionel_jon) 7 октября 2019 г.
— Представьте себе, что вы идёте в кабину для голосования и голосуете за парня, который говорит "моей непревзойдённой мудрости". Скажите честно, напиши врач такое в "Твиттере", вы бы доверились ему? — задался вопросом Brian Tyler Cohen.
Ранее Лайф сообщал, что Трамп предупредил Эрдогана о недопустимости удара по военным США в Сирии.
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