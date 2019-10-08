Трамп предупредил Эрдогана о недопустимости удара по военным США в Сирии

По его словам, на той территории, где Турция начала операцию, было 50 американских военных.

Президент США Дональд Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по американским военнослужащим или их союзникам в Сирии.

Трамп напомнил, что войска США находятся в Сирии уже много лет, однако предполагалось, что это будет краткосрочная задача. По его словам, на той территории, где Турция начала операцию, было 50 американских военных.

Он добавил, что предупредил лидера Турции Реджепа Эрдогана.

— Не навредите кому-либо из наших людей или столкнётесь с большими проблемами, — цитирует ТАСС предупреждение Трампа своему турецкому коллеге.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что страна в ближайшее время проведёт операцию в Сирии. По данным турецких СМИ, к границам арабского государства была стянута большая группировка войск. Вашингтон не поддержал Анкару, а президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если страна "перейдёт черту".