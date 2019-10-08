Юмашева прокомментировала своё задержание и допрос в аэропорту Нью-Йорка

По мнению депутата Госдумы, российские политики "не должны обижаться, бояться и поддаваться на такого рода провокации".

Депутат Государственной думы Инга Юмашева назвала неприятным явлением своё временное задержание и допрос сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка.

— Как политик, вижу, что, к сожалению, это становится определённого рода тенденцией в российско-американских отношениях. И не выданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники МИД не смогли отправиться на "Форт-Росс" в Калифорнию — тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом. Наверное, это звенья одной цепи, — сказала Юмашева в эфире телеканала "Россия 24".

В то же самое время Инга Юмашева подчеркнула, что необходимо разделять американский народ и американских политиков, которые пытаются "набрать очки" на российской теме.

Напомним, пятого октября прибывшую в США депутата Ингу Юмашеву задержали сотрудники ФБР в аэропорту Нью-Йорка для допроса, который продлился около часа. При этом в бюро отказались комментировать ситуацию, а МИД России выразил протест в связи с задержанием депутата.

Как сообщал Лайф, в ночь на восьмое октября Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву.