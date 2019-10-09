Сенат США опубликовал вторую часть доклада о "российском деле"

В документе подтвердили, что РФ якобы вмешивалась в выборы с помощью социальных сетей.

Комитет сената США по разведке опубликовал вторую часть доклада о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

В документе якобы подтвердили выводы американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что РФ вмешивалась в выборы с помощью социальных сетей. В докладе также имеются обвинения в адрес российского Агентства интернет-исследований, против которого Мюллер возбудил уголовное дело.

Агентству предъявили обвинения в том, что оно якобы пыталось нанести вред шансам Хиллари Клинтон на избрание президентом и поддерживало кандидатуру Дональда Трампа по распоряжению Кремля. При этом подтверждений своим обвинениям комитет не дал.

По итогам расследования комитет дал ряд рекомендаций. Соцсетям посоветовали больше делиться информацией с частными компаниями и госучреждениями США.

— Также комитет рекомендует Конгрессу США рассмотреть законопроект, который обеспечит, чтобы американцы знали о том, кто стоит за онлайн-рекламой на политические темы, как это уже обеспечивается в отношении рекламы на ТВ, радио и спутниковых каналах, — сказано в документе.

Исполнительной власти рекомендовали публично сообщать об опасности иностранного вмешательства на выборах 2020 года, а также принимать меры для его предотвращения. Кандидатам на выборах советуют тщательно изучать любой контент на предмет иностранного вмешательства.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал дело о так называемом российском вмешательстве в выборы американского президента. Согласно его докладу, ни один американец, в частности и из штаба Трампа, не был в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Лидер РФ Владимир Путин в свою очередь назвал это расследование предлогом для давления на Трампа.