Белый дом отказался участвовать в "театре" импичмента Трампа с демократами

В Белом доме уверены, что инициированная против президента Трампа "предвзятая" процедура импичмента не соответствует законам страны, и поэтому отказываются оказывать содействие демократической партии в этом вопросе.

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, в направленном демократам письме подчёркивается, что помимо отсутствия у расследования против Трампа законных оснований оно также лишено "видимости объективности и даже самых элементарных гарантий надлежащего судопроизводства".

Кроме того, по словам Гришэм , те, кто инициировал процедуру импичмента, нарушают не только гражданские свободы, но и принцип разделения властей, угрожая представителям исполнительной власти наказанием, когда те лишь отстаивают свои "конституционные права и прерогативы".

— По этим причинам не следует ожидать, что исполнительная власть будет участвовать в этом политическом спектакле, — приводит текст документа ТАСС.

Поводом для инициации процедуры импичмента, о которой говорит представитель Белого дома, стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, в ходе которого американский лидер якобы злоупотребил служебным положением.

По версии демократов, Трамп предложил Киеву финансовую госпомощь в обмен на расследование против Джо Байдена, его сына, а также их общих бизнес-интересов на Украине. Якобы таким образом американский лидер хотел устранить своего самого влиятельного к данному моменту противника на выборах президента 2020 года.