В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов

Министр экономики страны заявила, что грузинская сторона ожидает отмены запрета на прямые авиарейсы между странами.

В результате запрета авиасообщения с Россией Грузия в июле-августе текущего года потеряла более 110 миллионов долларов. Об этом сообщила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили.

Она рассказала, что в первой половине года турпоток увеличивался и на этом основании был сделан прогноз, в который были заложены "высокие цифры". Однако вместо ожидаемого лишь в июле потери грузинского бюджета составили 57 миллионов долларов. В августе немногим меньше — 56 миллионов.

— В сентябре у нас отмечается сокращение туристического потока из России примерно на 20%, что влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию, — сказала она в интервью телекомпании "Имеди".

В свою очередь министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что грузинская сторона ожидает отмены запрета на прямые авиарейсы между странами, поскольку в её представлении на сегодняшний день сомнений в вопросах безопасности отдыхающих нет.

Перелёты между Грузией и Россией были прекращены из-за начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций протеста. Из-за возникшей угрозы для российских туристов Владимир Путин подписал документ о запрете полётов, который вступил в силу 8 июля.