Глава Минэнерго США заявил, что видит Украину экспортёром газа

Несмотря на то что сейчас в Киеве складывается не самая простая ситуация с транзитом природного газа, по мнению министра энергетики США Рика Перри, в будущем Украина станет сама его экспортировать.

— Расширение сети международных газопроводов приведёт к тому, что однажды Украина сможет снабжать голубым топливом своих соседей, — написал министр в "Твиттере".

При этом он отметил, что допуск всё большего числа поставщиков к украинским газохранилищам будет способствовать этому процессу и США "решительно поддерживают" предпринимаемые Украиной и Польшей шаги в этом направлении. Так Перри прокомментировал состоявшуюся встречу с его украинским коллегой Алексеем Оржелем.

Стоит отметить, что американский министр не первый раз уделяет пристальное внимание украинской газотранспортной системе. Так, СМИ выяснили, что Перри призывал включить в руководство "Нафтогаза" американцев, чтобы "искоренить коррупцию". Также любопытно, что именно он приехал в Киев на инаугурацию Зеленского на пост президента.