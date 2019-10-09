Стрелок из Галле попал в ДТП, пытаясь скрыться от погони

О задержании самого нападавшего официально пока не сообщается. Трассу, на которой произошла авария, перекрыли.

Один из злоумышленников, устроивших стрельбу в немецком Галле, попал в аварию, уходя от погони. Как сообщает издание Bild, автомобиль преступника столкнулся с грузовиком на федеральной трассе B91 примерно в 40 километрах от города.

Прибывшие на место ДТП полицейские обнаружили оружие в багажнике авто и перекрыли трассу. О задержании самого стрелка официально пока не сообщается.

По данным Bild, один из подозреваемых является гражданином Германии, но о ком конкретно идёт речь, не уточняется. Как уже сообщал Лайф, огонь у синагоги в немецком Галле открыли два человека. Сообщается о двух погибших и нескольких раненых. Сам момент стрельбы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также выстрелы прозвучали в соседнем с Галле городе — Ландсберге.