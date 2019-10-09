Путин поручил наладить взаимодействие между госвластью и местным управлением

Планируется подготовить предложения по усовершенствованию законодательства, чтобы не возвращаться к этой проблеме каждые 10 лет.

Президент России Владимир Путин считает важным отрегулировать взаимодействие между государственной и местной властью, поскольку на стыке этих двух уровней управления регулярно происходят сбои. Такую задачу глава государства поставил перед правительством во главе с премьером Дмитрием Медведевым.

— Уровень государственного управления — и федеральный, и региональный — часто или делает вид, что его это не касается, или касается во вторую-третью очередь, а муниципальный уровень всё время ссылается на отсутствие необходимых ресурсов и компетенций, — озвучил проблему российский лидер на встрече с премьер-министром в Кремле.

Особенно остро вопрос стоит для темы образования и здравоохранения. Путин отметил, что, например, в сфере медицины власти с федерального уровня уже напрямую проводили реорганизацию и оказывали помощь первичному звену здравоохранения. Но потом, как выразился президент, "это всё куда-то уплывает".

Медведев в свою очередь пообещал подготовить предложения по совершенствованию законодательства, чтобы не возвращаться к этой проблеме каждые 10 лет.

— Может быть, нужно и на это будет пойти в ряде случаев, чтобы нам не создавать проблем во взаимоотношениях между государственной властью и местным самоуправлением, — добавил он.

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал региональные и местные власти в Дальневосточном федеральном округе за нерасторопность в ликвидации последствий наводнения. Он заявил, что пострадавшие от паводков сталкиваются с худшими чертами бюрократии, причём при обращении в любую из инстанций.