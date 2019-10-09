Меркель и Зеленский: Условия для встречи в "нормандском формате" выполнены

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский считают, что условия для проведения саммита "нормандской четвёрки" выполнены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Федерального правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Отметим, что сегодня, 9 октября, состоялся 5-й по счёту телефонный разговор между лидером Незалежной и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе беседы мировые лидеры обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины, а также поговорили о подготовке к возможной встрече "нормандской четвёрки" — руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции).

— Оба [лидера] были едины во мнении, что условия для такой встречи после того, как трёхсторонняя контактная группа 1 октября смогла договориться о дальнейшем разведении сил на линии соприкосновения, последовательности проведения региональных выборов на территориях востока Украины, а также вступлении в силу особого статуса для этого региона, выполнены, — цитирует агентство Зайберта.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что саммит "нормандской четвёрки" может пройти в конце октября. В МИД РФ тем временем отметили, что эта возможность сейчас прорабатывается.