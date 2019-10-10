Турция нанесла 181 удар по позициям террористов в Сирии

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В ходе операции "Источник мира" Турция нанесла 181 один удар по позициям "террористических организаций", сообщает Министерство обороны страны в Twitter.

— В рамках операции "Источник мира" к востоку от реки Евфрат ВВС и другая боевая техника нанесли удары по 181 объекту террористических организаций, — отмечается в сообщении.

В среду, 9 октября, Турция объявила о начале боевых действий в Сирии, военные пересекли границу в ходе наземной части операции "Источник мира".

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