Турция нанесла 181 удар по позициям террористов в Сирии

В ходе операции "Источник мира" Турция нанесла 181 один удар по позициям "террористических организаций", сообщает Министерство обороны страны в Twitter.
— В рамках операции "Источник мира" к востоку от реки Евфрат ВВС и другая боевая техника нанесли удары по 181 объекту террористических организаций, — отмечается в сообщении.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 октября 2019 г.
🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/ttPa3GSg8j
В среду, 9 октября, Турция объявила о начале боевых действий в Сирии, военные пересекли границу в ходе наземной части операции "Источник мира".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram