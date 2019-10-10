Турция нанесла 181 удар по позициям террористов в Сирии

В ходе операции "Источник мира" Турция нанесла 181 один удар по позициям "террористических организаций", сообщает Министерство обороны страны в Twitter.

— В рамках операции "Источник мира" к востоку от реки Евфрат ВВС и другая боевая техника нанесли удары по 181 объекту террористических организаций, — отмечается в сообщении.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/ttPa3GSg8j — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 октября 2019 г.

В среду, 9 октября, Турция объявила о начале боевых действий в Сирии, военные пересекли границу в ходе наземной части операции "Источник мира".