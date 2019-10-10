Власти Ирана освободили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Тегеране в начале октября, сообщило Посольство России в "Твиттере".

В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии #Юзик. Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву #Россия #Иран pic.twitter.com/94PYT4jHLh — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) 9 октября 2019 г.

— В результате совместных усилий МИД России и Посольства России в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву, — отмечается в сообщении дипмиссии.

Напомним, 2 октября Юзик задержали в Тегеране. Изначально сообщалось, что местные власти подозревают журналистку в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Кремль назвал неприемлемым задержание российской гражданки в Иране.