Власти Ирана освободили российскую журналистку Юлию Юзик

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Фото © Facebook / Юлия Юзик

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Тегеране в начале октября, сообщило Посольство России в "Твиттере".

— В результате совместных усилий МИД России и Посольства России в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву, — отмечается в сообщении дипмиссии.

Напомним, 2 октября Юзик задержали в Тегеране. Изначально сообщалось, что местные власти подозревают журналистку в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Кремль назвал неприемлемым задержание российской гражданки в Иране.

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