В 2019 году в Москве родилось 26 Хабибов и 315 Есений

Самыми редкими именами для мальчиков стали Ричард-Лев, Александр-Поль, Цезарь и Огнеслав, а для девочек — Лукерья и Ефросинья.

Столичное Управление ЗАГС обнародовало самые редкие и необычные имена, которыми москвичи называли своих новорождённых детей в 2019 году. Об этом сообщается на портале мэра и Правительства Москвы.

Например, 34 новорождённых мальчика получили имя Добрыня, а 26 детей назвали Хабибами. Ричард-Лев, Александр-Поль, Цезарь, Огнеслав — каждое из этих имён получило по одному малышу. Самым популярным из редких женских имён стало имя Есения — им назвали 315 рождённых москвичек. А вот самыми редкими стали женские имена Лукерья и Ефросинья (по две девочки), а также Феофания — так назвали всего одну малышку.

Чаще всего детям дают привычные имена: Александр, София (Софья), Мария, Максим. Ещё малышей часто называют Михаилами, Иванами, Артёмами, Дмитриями, Даниилами, Марками, Львами и Матвеями; Александрами, Аннами, Алисами, Викториями, Полинами, Анастасиями, Елизаветами и Евами.

Самый знаменитый в России обладатель имени Хабиб — борец ММА и чемпион UFC в лёгком весе Нурмагомедов. Недавно он опередил Ольгу Бузову по числу подписчиков в российском сегменте "Инстаграма".