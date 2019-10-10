Минздрав нашёл серьёзные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина

Ранее работники онкоцентра направили письмо президенту, в котором выразили недоверие новому директору НИИ детской онкологии Светлане Варфоломеевой.

В работе онкологического центра имени Блохина обнаружили серьёзные нарушения. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Департамента медицинской помощи детям Минздрава РФ Елена Байбарина.

Директор департамента отметила, что в письме, направленном президенту России Владимиру Путину, имеются очень серьёзные обвинения в отношении нового директора НИИ детской онкологии Светланы Варфоломеевой.

— Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после. И, к сожалению, выявили очень серьёзные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения, — сказала Байбарина.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам проверки.

Ранее сообщалось, что работники московского онкоцентра имени Блохина пригрозили увольнением из-за сокращения зарплат, после чего директор медучреждения заявил, что ситуация урегулирована. В Кремле заявляли, что вопрос лежит в компетенции Министерства здравоохранения. Министерство встало на сторону руководства онкоцентра и не поддержало врачей.

Медики центра составили график увольнений, чтобы не оставить больных детей без присмотра. По словам замдиректора, всего увольняется девять врачей. Ранее СМИ сообщили, что вслед за онкологами центра имени Блохина планируют уволиться медсёстры.