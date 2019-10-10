Шереметьево начало проверку после инцидента с травматом на борту

Самолёт, следовавший из Москвы в Бургас, совершил экстренную посадку в Ростове после обнаружения оружия у пассажира.

Аэропорт Шереметьево начал внутреннюю проверку после инцидента на сегодняшнем рейсе Москва — Бургас, пассажир которого пронёс травматический пистолет на борт самолёта.

— Рейс SU 2156 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в плановом режиме в 15:55 мск по маршруту Москва — Бургас. Досмотр багажа пассажиров, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов обеспечивался дочерней компанией аэропорта АО "Шереметьево безопасность". На данный момент проводится внутренняя проверка по факту инцидента, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Ростове-на-Дону, где самолёт был вынужден экстренно приземлиться, правоохранители сейчас также проводят проверку.

Напомним, сегодня самолёт "Аэрофлота", вылетевший из московского Шереметьево в Бургас, был вынужден экстренно приземлиться в Ростове из-за пассажира с травматическим пистолетом на борту. Как мужчина прошёл досмотр — неизвестно. Очевидцы рассказывают, что при проверке ему пришлось выложить пену для бритья, а вот оружие сотрудники безопасности не заметили.

Сейчас борт готовится продолжить полёт, но, по предварительным данным, уже без хозяина пистолета, его жены и ребёнка.