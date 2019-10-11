Зеленский считает отсутствие авиасообщения с Россией странным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, в которой поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.

— Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолёты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании, — отметил президент. Он считает эту ситуацию невыгодной для Украины.

Авиационное сообщение между Россией и Незалежной прекратилось в октябре 2015 года по инициативе Киева. В конце сентября этого года министр инфраструктуры Украины отметил, что восстановление полётов может быть опасным для его страны, поэтому пока об этом речи не идёт.

В четверг, 10 октября, Владимир Зеленский впервые со дня инаугурации провёл пресс-конференцию с журналистами, побившую все рекорды продолжительности.