Скворцова отреагировала на итоги проверки онкоцентра Блохина — видео

По словам министра, в узком медицинском мире все друг друга знают, поэтому нет ничего удивительного, что комиссию возглавляла знакомая директора НИИ детской онкологии.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала Лайфу результаты проверки онкологического центра имени Блохина и рассказала о своём отношении к тому, что работу комиссии возглавила хорошая знакомая главы НИИ детской онкологии.

— Вы знаете, медицинский мир тесен. Все друг друга знают. В узком коллективе проще определить реальную правду, — сказала Скворцова.

Также глава ведомства прокомментировала информацию о том, что врачей, которые уволились из онкоцентра, нигде не берут на работу.

— Никаких указок, насколько мне известно, нет. Уж от Минздрава точно. А брать или не брать людей, с учётом их профессиональных, моральных и нравственных качеств, решает каждый конкретный руководитель, — подчеркнула министр.

Напомним, что с конца сентября в онкоцентре продолжается конфликт: 26 онкологов пригрозили увольнением. В итоге восемь сотрудников написали заявления. Позже директор медучреждения заявил, что ситуация урегулирована. Накануне, 10 октября, были озвучены результаты проверки в онкоцентре: Минздрав обнаружил нарушения в работе учреждения, но не нашёл оснований для увольнения директора НИИ детской онкологии.