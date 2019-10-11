Скворцова отреагировала на итоги проверки онкоцентра Блохина — видео

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала Лайфу результаты проверки онкологического центра имени Блохина и рассказала о своём отношении к тому, что работу комиссии возглавила хорошая знакомая главы НИИ детской онкологии.
— Вы знаете, медицинский мир тесен. Все друг друга знают. В узком коллективе проще определить реальную правду, — сказала Скворцова.
Также глава ведомства прокомментировала информацию о том, что врачей, которые уволились из онкоцентра, нигде не берут на работу.
— Никаких указок, насколько мне известно, нет. Уж от Минздрава точно. А брать или не брать людей, с учётом их профессиональных, моральных и нравственных качеств, решает каждый конкретный руководитель, — подчеркнула министр.
Напомним, что с конца сентября в онкоцентре продолжается конфликт: 26 онкологов пригрозили увольнением. В итоге восемь сотрудников написали заявления. Позже директор медучреждения заявил, что ситуация урегулирована. Накануне, 10 октября, были озвучены результаты проверки в онкоцентре: Минздрав обнаружил нарушения в работе учреждения, но не нашёл оснований для увольнения директора НИИ детской онкологии.
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