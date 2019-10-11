Трамп разрешил Минфину ввести санкции против Турции

Глава министерства Стивен Мнучин подчеркнул, что США могут "сокрушить турецкую экономику".

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит Министерству финансов ввести санкции против Турции. Об этом заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

— Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придётся их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется, — подчеркнул министр.

Он также отметил, что решение об ограничениях пока не принято.

Также Мнучин заявил, что визит лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в столицу США 13 ноября не планируют отменять, несмотря на обострение отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Ранее сенат внёс инициативу о введении санкций против Турции за проведение военной операции "Источник мира". Президент США Дональд Трамп также отметил, что готов на гораздо более жёсткие действия. Анкара в свою очередь заявила, что будет делать то, что считает нужным, несмотря на любые заявления.