Трамп разрешил Минфину ввести санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит Министерству финансов ввести санкции против Турции. Об этом заявил глава Минфина Стивен Мнучин.
— Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придётся их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется, — подчеркнул министр.
Он также отметил, что решение об ограничениях пока не принято.
Также Мнучин заявил, что визит лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в столицу США 13 ноября не планируют отменять, несмотря на обострение отношений между Вашингтоном и Анкарой.
Ранее сенат внёс инициативу о введении санкций против Турции за проведение военной операции "Источник мира". Президент США Дональд Трамп также отметил, что готов на гораздо более жёсткие действия. Анкара в свою очередь заявила, что будет делать то, что считает нужным, несмотря на любые заявления.
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