Турция ответила на угрозы США ввести санкции

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара будет делать то, что должна, несмотря на любые заявления.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара не намерена менять свою политику из-за угроз США ввести санкции, об этом он заявил в эфире телеканала CNN Turk.

Глава МИД также отметил, что не может комментировать записи президента США Дональда Трампа в "Твиттере", поскольку "у него твиты настолько разные".

— Есть давление на него, сам он пытается что-то делать, у него твиты настолько разные, что я не знаю, какой именно комментировать. Главное, что, несмотря на любые заявления, Турция будет делать то, что должна делать и что считает нужным, — подчеркнул Чавушоглу.

Он заявил, что Анкара была вынуждена начать операцию "Источник мира" из-за поставок американских вооружений сирийским курдам. Министр отметил, что США обещали вывести военных, но организовали совместное с курдами патрулирование, чтобы отдавать вооружение силам самообороны курдов, а теперь терпению Турции пришёл конец.

Ранее сенат внёс инициативу о введении санкций против Анкары за проведение военной операции "Источник мира". Президент США Дональд Трамп также отметил, что готов на гораздо более жёсткие действия. Госдеп также прокомментировал, в случае возникновения какой ситуации Турцию ожидают последствия.

Напомним, сегодня Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн — и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.