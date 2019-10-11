Госдеп объяснил, в каком случае США введут санкции против Турции

Последствия для Анкары ожидаются в случае этнических чисток или ударов по гражданскому населению.

Госдепартамент США рассказал о том, что санкции против Турции будут введены в случае этнических чисток и ударов по гражданскому населению на севере Сирии в ходе операции "Источник мира". В настоящее время подобных случаев не зафиксировано, об этом сообщил на брифинге для журналистов высокопоставленный сотрудник ведомства.

— Речь идёт об этнических чистках, неизбирательных артиллерийских, воздушных и других ударах, направленных против гражданского населения. Мы сейчас следим за этим, мы пока не видели серьёзных примеров этого, — ответил он на вопрос о том, в каком случае Турцию могут ожидать последствия.

Представитель Госдепартамента также отметил, что Правительство США не контактировало с властями Сирии по вопросу вторжения Турции на территорию страны.

Ранее сенат внёс инициативу о введении санкций против Анкары за проведение военной операции "Источник мира". Президент США Дональд Трамп также отметил, что готов на гораздо более жёсткие действия.

Напомним, сегодня Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн — и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.