Против экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбуждено уголовное дело

По предварительной информации, преследование началось по факту превышения должностных полномочий.

В пятницу, 11 октября, на экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского заведено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

По предварительной информации, преследование началось за превышение должностных полномочий. Уголовное дело принял к производству Следственный департамент МВД России, так как Дубровский уже не является спецсубъектом. Период инкриминируемых деяний экс-чиновнику относится к 2016–2018 годам.

Ущерб по делу оценивается в 20 млрд рублей. В настоящее время информация уточняется.

Напомним, Борис Дубровский ушёл в отставку с поста губернатора Челябинской области 19 марта этого года. Его полномочия принял Алексей Текслер.