СМИ: Экс-губернатор Дубровский скрывается от преследования в Швейцарии

108

Фото © VK / Регион-74 | Челябинск

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский скрывается от следствия в Швейцарии, заявил агентству ТАСС источник, знакомый с делом.

— Борис Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии, — сказал собеседник агентства.

В пятницу, 11 октября, адвокат Дубровского — Игорь Турунов сообщил о возбуждении уголовного дела против экс-губернатора по обвинению в превышении должностных полномочий.

Поскольку бывший глава Челябинской области ушёл в отставку со своей должности в марте этого года и не является спецсубъектом, дело принял к производству Следственный департамент МВД России. Период инкриминируемых деяний экс-чиновнику относится к 2016–2018 годам.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×