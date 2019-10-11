СМИ: Экс-губернатор Дубровский скрывается от преследования в Швейцарии

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский скрывается от следствия в Швейцарии, заявил агентству ТАСС источник, знакомый с делом.
— Борис Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии, — сказал собеседник агентства.
В пятницу, 11 октября, адвокат Дубровского — Игорь Турунов сообщил о возбуждении уголовного дела против экс-губернатора по обвинению в превышении должностных полномочий.
Поскольку бывший глава Челябинской области ушёл в отставку со своей должности в марте этого года и не является спецсубъектом, дело принял к производству Следственный департамент МВД России. Период инкриминируемых деяний экс-чиновнику относится к 2016–2018 годам.
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