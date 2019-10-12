Турция сообщила о 399 уничтоженных террористах в Сирии

Министерство обороны Турции заявило о 399 уничтоженных террористах на момент 23:13 (мск) в пятницу, 11 октября. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 октября 2019 г.

— Операция "Источник мира" успешно продолжается к востоку от Евфрата, в ходе неё было уничтожено 399 террористов из Рабочей партии Курдистана и Сил народной самообороны, — сообщается в коммюнике.

Министр обороны Хулуси Акар заявил как минимум об одном погибшем военнослужащем со стороны Турции.

Ранее сообщалось об уничтожении 277 террористов на территории Сирии. Наземная операция турецких сил "Источник мира" началась девятого октября.