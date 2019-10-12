Турция сообщила о 399 уничтоженных террористах в Сирии

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Фото © Twitter / T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Министерство обороны Турции заявило о 399 уничтоженных террористах на момент 23:13 (мск) в пятницу, 11 октября. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

— Операция "Источник мира" успешно продолжается к востоку от Евфрата, в ходе неё было уничтожено 399 террористов из Рабочей партии Курдистана и Сил народной самообороны, — сообщается в коммюнике.

Министр обороны Хулуси Акар заявил как минимум об одном погибшем военнослужащем со стороны Турции.

Ранее сообщалось об уничтожении 277 террористов на территории Сирии. Наземная операция турецких сил "Источник мира" началась девятого октября.

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