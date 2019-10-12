Турецкие военные отрицают обстрел базы США в Сирии

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Фото © Twitter / T.C. Millî Savunma Bakanlığı

В Минобороны страны заявили о том, что до начала стрельбы были приняты все меры, чтобы не нанести ущерб американцам.

Министерство обороны Турции заявило, что военные приняли все меры, чтобы не нанести ущерб базе США во время обстрела позиций курдов, сообщается на сайте ведомства.

— С холмов, расположенных примерно в 1000 метрах к юго-западу от наблюдательного пункта США, по нашим пограничным постам к югу от Суруча был открыт миномётный огонь. В рамках самообороны были обстреляны позиции террористов. Ни о каком обстреле наблюдательного пункта США речи не идёт. До начала стрельбы были приняты все меры, чтобы не нанести ущерб американской базе, — отмечается в сообщении.

Министерство обороны подчеркнуло, что Турция ни в коем случае не открывала огонь по наблюдательному посту США. Сразу после сообщения американских военных обстрел был прекращён.

В среду, 9 октября, Турция объявила о начале боевых действий в Сирии, военные пересекли границу в ходе наземной части операции "Источник мира".

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