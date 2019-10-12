Турецкие военные отрицают обстрел базы США в Сирии

Министерство обороны Турции заявило, что военные приняли все меры, чтобы не нанести ущерб базе США во время обстрела позиций курдов, сообщается на сайте ведомства.
— С холмов, расположенных примерно в 1000 метрах к юго-западу от наблюдательного пункта США, по нашим пограничным постам к югу от Суруча был открыт миномётный огонь. В рамках самообороны были обстреляны позиции террористов. Ни о каком обстреле наблюдательного пункта США речи не идёт. До начала стрельбы были приняты все меры, чтобы не нанести ущерб американской базе, — отмечается в сообщении.
Statement on the alleged targeting of a U.S. observation post east of the Euphrates.https://t.co/eWqR0eqRN6#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 октября 2019 г.
Министерство обороны подчеркнуло, что Турция ни в коем случае не открывала огонь по наблюдательному посту США. Сразу после сообщения американских военных обстрел был прекращён.
В среду, 9 октября, Турция объявила о начале боевых действий в Сирии, военные пересекли границу в ходе наземной части операции "Источник мира".
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