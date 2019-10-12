Фильм "Джокер" собрал более миллиарда рублей в российском прокате за девять дней

Картина держится в первых строчках рейтингов по количеству зрителей, её посмотрели более 3,5 миллиона россиян.

За девять дней, минувшие с момента премьеры 3 октября, фильм Тедда Филлипса "Джокер" собрал в России более миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют субботние данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

В первые выходные фильм собрал более 600 тысяч рублей и возглавил прокат в России. Картину посмотрели 3,5 миллиона российских зрителей.

В США в первый уик-энд проката фильм собрал рекордные для октября 93,5 миллиона долларов, несмотря на то что многие сочли картину слишком страшной и требовали её запретить.