Видео новогоднего застолья семьи Хачатурян: Тосты под крики "Заткнись, скотина!"

На кадрах девочки выражают надежду на счастливый 2017 год и вспоминают, что в прошлом году в их жизни "было много плохого".

Появилось видео семейного застолья семьи Хачатурян в честь Нового 2017 года. В праздничную ночь члены семьи собрались за столом, девочки произносили тосты, но без ругани и обзывательств даже тогда не обошлось.

— Желаю, чтобы этот праздник перевернул лист прошлых событий и избавил нас от грустных воспоминаний. Пусть старый год унесёт все наши плохие воспоминания, чтобы мы часто веселились и радовались, чтобы у нас в жизни было меньше грусти... Хоть мы часто ругаемся, но я надеюсь, что мы поладим, — говорит на опубликованных Mash кадрах средняя сестра Ангелина.

При этом отец Михаил несколько раз прерывает речь девушки криками. Он обращается к другим дочерям со словами: "Заткнись на секунду, не перебивай, скотина", "Животное".

Следующий тост произносит Мария, которая также говорит, что в 2016 году в их жизни "было много плохого". Девочка также выражает надежду на счастливое будущее.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.

Ранее Лайф опубликовал аудиозапись звонка в полицию одной из сестёр Хачатурян сразу после убийства отца, а также видео первого допроса девочек и следственного эксперимента.