Песков ответил на вопрос о возможности возвращения в России смертной казни

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили о возможности отмены моратория на смертную казнь в стране. По его словам, в Кремле данная тема не поднималась.
— Этот вопрос не обсуждается, — ответил Песков на вопрос ТАСС.
Дискуссии относительно возвращения смертной казни возникли после шокировавшего всю Россию убийства девятилетней Лизы из Саратова. Девочка ушла в школу, а спустя сутки её нашли мёртвой в одном из гаражей. По подозрению в убийстве был задержан местный житель. Мужчина уже дал признательные показания и заявил, что раскаивается. Известно, что ранее он был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Чтобы избежать самосуда, подозреваемого тайно вывезли в город Энгельс.
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