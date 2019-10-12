Песков ответил на вопрос о возможности возвращения в России смертной казни

Поводом для этого стало убийство: ранее судимый житель Саратова расправился с девятилетней девочкой.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили о возможности отмены моратория на смертную казнь в стране. По его словам, в Кремле данная тема не поднималась.

— Этот вопрос не обсуждается, — ответил Песков на вопрос ТАСС.

Дискуссии относительно возвращения смертной казни возникли после шокировавшего всю Россию убийства девятилетней Лизы из Саратова. Девочка ушла в школу, а спустя сутки её нашли мёртвой в одном из гаражей. По подозрению в убийстве был задержан местный житель. Мужчина уже дал признательные показания и заявил, что раскаивается. Известно, что ранее он был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Чтобы избежать самосуда, подозреваемого тайно вывезли в город Энгельс.