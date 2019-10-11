Убийца 9-летней Лизы отсидел четыре срока. Лайф узнал о его преступлениях

Две кражи, разбой, изнасилование и развращение несовершеннолетнего. Всего девять лет, начиная с 2004 года, мужчина провёл в местах лишения свободы.

Задержанный за убийство девятилетней Лизы в Саратове отбыл четыре тюремных срока. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Впервые Михаил был осуждён в июне 2004 года в возрасте 19 лет за кражу. Спустя три месяца вышел, но на свободе пробыл только до февраля следующего года, когда угодил в колонию за развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Мужчину осудили на год, но вышел он через восемь месяцев.

В третий раз рецидивиста приговорили уже к двум годам: в этот раз он вновь совершил кражу, но уже с проникновением в чужое жилище. Отправившись в места лишения свободы в январе 2009 года, мужчина вышел на волю прямо перед Новым годом — 31 декабря 2010-го.

В этот раз Михаила хватило совсем ненадолго: 20 апреля 2011 года он был осуждён на шесть с половиной лет сразу по трём статьям: "Разбой", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

5 июля 2017 года Михаил в очередной раз вышел на свободу. А 11 октября 2019 года был задержан по подозрению в убийстве девятилетней Лизы, которая пропала по пути в школу.

Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей. Задержанный уже сознался в убийстве девочки и назвал причину расправы над ребёнком.