Тётя убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни

Ирина Кулясова рассказала, что хочет для убийцы своей племянницы пожизненного срока.

Тётя убитой в Саратове девятилетней Лизы призналась, что она и её родные не хотели бы отмены в России моратория на смертную казнь. Ирина Кулясова считает, что убийца должен быть приговорён к пожизненному лишению свободы.

— Пожизненное, наверное, да. Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут: "Смерть — за смерть ребёнка", мы бы этого не хотели, — сказала она в беседе с RT.

Ирина также обратилась со словами благодарности к людям, которые принимали участие в поисках Лизы, а также собирали деньги на похороны. По её словам, семья не ожидала подобной реакции на их горе.

Девятилетняя Лиза 9 октября ушла в школу, а спустя сутки её нашли мёртвой в одном из гаражей. По подозрению в убийстве был задержан местный житель. Мужчина уже дал признательные показания и заявил, что раскаивается. Известно, что ранее он был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Чтобы избежать самосуда, подозреваемого тайно вывезли в город Энгельс.

После шокирующего убийства в соцсетях зазвучали требования об отмене моратория на смертную казнь. В Кремле ответили на вопрос о возможности возвращения данной меры наказания.