Сын топ-менеджера МТС прятал лицо при выходе из спецприёмника — видео

Алан Ибрагимов отказался отвечать на вопросы. Его спрашивали, как отреагировал на гонки по Москве отец и раскаивается ли молодой человек.

Сын вице-президента МТС Руслана Ибрагимова Алан вышел на свободу после десяти суток административного ареста. Мажора у спецприёмника ожидали представители прессы, но от комментариев он воздержался.

Своё лицо Алан скрывал под шарфом. Проигнорировав все вопросы журналистов, он сел в такси и уехал в сопровождении родных. Примечательно, что на встречу они приехали на такси.

Напомним, мажора на автомобиле BMW задержали в Москве после трёхчасовой погони. И лишь позже стало известно, что нарушителем оказался сын топ-менеджера МТС. Иномарку, где Ибрагимов-младший "забаррикадировался" со своим знакомым, пришлось взламывать кувалдой. Лайф публиковал видео "штурма" вишнёвого автомобиля Ибрагимова.