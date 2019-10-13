Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой 9-летней Лизой

Проводить в последний путь убитую девочку собрались родные, соседи, а также просто неравнодушные жители города.

В Саратове сотни людей пришли проститься с девятилетней Лизой, убийство которой шокировало всю страну. Церемония проходит в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла.

Проводить в последний путь убитую девочку пришли все соседи, а также неравнодушные жители города. В церковь смогли попасть около 100 человек, около 300 людей стоят на улице.

Девятилетняя Лиза 9 октября ушла в школу, а спустя сутки её нашли мёртвой в одном из гаражей. По подозрению в убийстве был задержан местный житель. Мужчина уже дал признательные показания и заявил, что раскаивается. Известно, что ранее он был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Чтобы избежать самосуда, подозреваемого тайно вывезли в город Энгельс.