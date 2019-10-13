В Зеленограде неизвестный напал с ножом на полицейского

В Зеленограде неизвестный совершил нападение с ножом на полицейского. По данным Лайфа, злоумышленник проник в отдел ГИБДД на улице Крупской и набросился на одного из сотрудников.

Преступник задержан. Раненый в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Напомним, 1 октября нападение с ножом на сотрудника правоохранительных органов было совершено в Москве. Это случилось у проходной аппарата СКР в Техническом переулке Москвы. Мужчина напал на офицера с ножом. Получив ранение в сердце, тот умер в реанимации. Лайф публиковал видео задержания убийцы. Злоумышленник арестован.