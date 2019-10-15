Появилось видео задержания мажоров из Красноярска, забивших человека до смерти

Назначена проверка, которая выяснит, почему молодым людям была избрана мера пресечения, "не связанная с ограничением свободы".

Красноярские полицейские задержали двоих местных жителей, обвиняемых в жестоком избиении человека, после которого пострадавший скончался. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как отмечается в сообщении, помимо задержания подозреваемых в серьёзном преступлении также назначена проверка, которая выяснит, почему молодым людям ранее была избрана мера пресечения, "не связанная с ограничением свободы".

По данным телеграм-канала "Борус", одного из подозреваемых задержали в квартире у бабушки, а второго нашли в квартире его друга.

Следователями предварительно установлено, что 15 сентября сын экс-судьи и депутата Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелёв после телефонного конфликта приехали домой к знакомому и жестоко избили его, снимая происходящее на видео. Пострадавший погиб от полученных травм в больнице.

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