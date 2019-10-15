СМИ: США хотят оставить Россию без Северного морского пути

США намерены лишить Россию права на Северный морской путь. Таким мнением поделился журналист из Сербии Зоран Милошевич на портале "Печать".

Как указал автор, в мае этого года в ходе встречи со странами, граничащими с Арктикой, США дали понять Канаде, что она "должна забыть о своём праве на северо-западный арктический коридор". От Китая же американцы потребовали закрыть станции в Норвегии и Исландии и прекратить вложения в инфраструктуру Севморпути.

Таким образом, пишет журналист, Вашингтон считает, что Северный морской путь должен быть общим, а не российским.

Милошевич подчеркнул также, что Севморпуть важен для США как средство давления на РФ, так как для неё это не только международный логистический коридор, но и внутренняя транспортная артерия.

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