Адвокат Хачатуряна отрицает результаты экспертизы: Доказательств насилия нет

Юрист уверена, что суд отменит результаты исследования, которое доказало, что отец семейства подвергал дочерей сексуальному и физическому насилию.

Адвокат Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко отрицает результаты посмертной психологической экспертизы, согласно которой у мужчины обнаружили "расстройство сексуального предпочтения" и другие отклонения.

— Эксперт Сербского (Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. — Прим. Лайфа) Дозорцева строит экспертизы на словесных показаниях сестёр, потому что доказательств насилия нет — они приводят лишь несколько разговоров в семье на повышенных тонах и ругательство отца, когда сёстры развели грязь в квартире. Дозорцева подменяет понятия "воспитание" и "истязание", можно будет тогда половину родителей России лишить родительских прав, — сказала Нитченко Лайфу.

Она также отметила, что все предыдущие экспертизы построены на показаниях сестёр сразу после их задержания, но эксперты подтвердили, что в этот период они не осознавали своих слов. По словам адвоката Хачатуряна, все экспертизы недействительны и будут отменены в суде.

— У нас готовятся рецензии на экспертизы Сербского, это вопрос времени, — сообщила Нитченко.

Накануне Mash узнал о результатах посмертной психологической экспертизы Михаила Хачатуряна, убитого собственными дочерьми: "расстройство сексуального предпочтения" и пренебрежительное отношение к женщинам. Также отмечается, что он подвергал девочек физическому и сексуальному насилию, из-за этого у них сформировался "синдром жестокого обращения".

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они объяснили это тем, что больше не могли терпеть его издевательств. Ранее Лайф также публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства, у которых наблюдались мысли о суициде.