С эскадрой истребителей и конницей. Путина по-королевски встретили в ОАЭ — видео

Президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ торжественно поприветствовали самолёты, нарисовавшие в небе российский флаг.

Также в знак уважения машины сопровождения были окрашены в цвета дорожно-патрульной службы России с соответствующими обозначениями на русском языке на капоте.

Ранее в честь прибытия российского лидера в цвета триколора окрасились и небоскрёбы Абу-Даби.

Напомним, что Путин прилетел в Абу-Даби на переговоры с наследным принцем. Будет обсуждаться вопрос наращивания двустороннего взаимодействия РФ и ОАЭ в торгово‑экономической и инвестиционной сферах.