Красноярский мажор устроил расправу над биатлонистом из-за конфликта в чате

Потерпевший поспорил с сыном депутата в Сети и обозвал его. Оскорблённый Шилов поехал мстить.

Сын красноярского депутата Андрей Шилов вместе с приятелем Сергеем Шмелёвым забил знакомого после конфликта, произошедшего в чате. Об этом сообщает Mash.

Как уточняется, потерпевший поспорил с сыном депутата в Сети и обозвал его. Оскорблённый Шилов поехал мстить. Его приятель Шмелёв утверждает, что молодые люди хотели выпить, но их общий знакомый "не так на них посмотрел". После этого они его избили — сначала в подъезде, потом в квартире.

Совершив преступление, Шилов позвал знакомую, переоделся в одежду убитого и поехал в клуб. Шмелёв остался в квартире, чтобы замести следы. Полицию вызвали соседи, встревоженные громкой музыкой, игравшей в квартире.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что сын местного депутата Шилов в компании своего приятеля Сергея Шмелёва после телефонной ссоры нагрянул домой к 31-летнему знакомому и начал избивать его прямо на лестничной площадке. На этом золотая молодёжь не остановилась — побои продолжились в квартире. Спустя 22 дня комы пострадавший умер. Накануне виновников драки задержали. Позже СК опубликовал видео допроса.