Дзюдоисты из ОАЭ вручили Путину чёрный пояс — видео

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Российский лидер также оставил автограф на кимоно и сфотографировался со спортсменами.

Дзюдоисты из Объединённых Арабских Эмиратов подарили кимоно и чёрный пояс президенту РФ Владимиру Путину, который находится в стране с государственным визитом.

Спортсмены, участвовавшие в показательных выступлениях, попросили российского лидера оставить подпись на кимоно, а затем подарили ему чёрный пояс с символикой ОАЭ и России. После этого Путин сфотографировался со всеми присутствующими.

Напомним, сегодня президент прилетел в Абу-Даби на переговоры с наследным принцем. Лайф рассказывал о впечатляющем размахе, с которым встретили российского лидера в столице ОАЭ. При этом исламоведы объяснили, что стоит за столь эффектной встречей.

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