Исламоведы объяснили столь эффектную встречу Путина в арабских странах

Специалист подчеркнул, что подобное радушие не является гарантом стабильности отношений между государствами.

Исламовед Павел Густерин объяснил вежливостью столь эффектную встречу российского лидера Владимира Путина во время его визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

— Это восточная вежливость, за которой ничего не стоит. Не стоит обольщаться и строить иллюзии по поводу восточных, арабских стран, — сказал "360" Густерин.

Он подчеркнул, что это просто хорошее отношение, но никак не гарант стабильных и успешных отношений с Востоком.

Арабист и исламовед Дмитрий Микульский также назвал встречу с конницей и истребителями восточным радушием. Однако он отметил, что Россия имеет очень большой авторитет в арабских странах и это могло стать одной из причин такого приветствия.

Напомним, сегодня во время визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби его приветствовали самолёты, нарисовавшие в небе российский флаг. Также в честь прибытия российского лидера в цвета триколора окрасились и небоскрёбы. Лайф вёл прямую трансляцию встречи Путина в президентском дворце.