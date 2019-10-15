Шойгу обсудил с американским коллегой ситуацию в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Сирии в телефонном разговоре с коллегой из США Марком Эспером. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

— Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Марка Эспера. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии, — сообщили в пресс-релизе ведомства.

Сегодня также Минобороны РФ опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии. На карте видно, что турецкие соединения подошли вплотную к сирийской армии.

Напомним, Турция проводит в Сирии военную операцию, что вынудило курдов обратиться за помощью к Правительству САР.