Минобороны РФ опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии

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Фото © Instagram/tskgenelkurmay

Сейчас линию соприкосновения турецкой и сирийской армий патрулирует российская военная полиция.

Министерство обороны РФ опубликовало карту с диспозицией сил на северо-востоке Сирии. Данные по местоположению турецких и сирийских войск указаны на 17:00 15 октября.

<p>Фото © <a href="http://syria.mil.ru/war-on-terror/infographics.htm" target="_blank">Министерство обороны РФ</a></p>

На карте видно, что турецкие соединения подошли вплотную к сирийской армии, которая контролирует Манбидж, окрестности Табки, включая аэродром, две ГЭС и три моста через Евфрат.

Напомним, ранее стало известно, что сирийские правительственные войска вошли в Манбидж — крупный город в провинции Алеппо, ранее патрулируемый американскими военными. Сейчас линию соприкосновения турецких и сирийских войск контролирует российская военная полиция.

Напомним, Турция проводит в Сирии военную операцию, что вынудило курдов обратиться за помощью к сирийскому правительству.

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