Минобороны РФ опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии

Сейчас линию соприкосновения турецкой и сирийской армий патрулирует российская военная полиция.

Министерство обороны РФ опубликовало карту с диспозицией сил на северо-востоке Сирии. Данные по местоположению турецких и сирийских войск указаны на 17:00 15 октября.

На карте видно, что турецкие соединения подошли вплотную к сирийской армии, которая контролирует Манбидж, окрестности Табки, включая аэродром, две ГЭС и три моста через Евфрат.

Напомним, ранее стало известно, что сирийские правительственные войска вошли в Манбидж — крупный город в провинции Алеппо, ранее патрулируемый американскими военными. Сейчас линию соприкосновения турецких и сирийских войск контролирует российская военная полиция.

Напомним, Турция проводит в Сирии военную операцию, что вынудило курдов обратиться за помощью к сирийскому правительству.