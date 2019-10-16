Сбивший "пьяного мальчика" в Кировской области полицейский был трезв

Освидетельствование показало отсутствие алкоголя в организме полицейского, сбившего в июле в Кировской области шестилетнего мальчика. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

— В УМВД России по Кировской области по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 июля в селе Буйское Уржумского района с участием майора полиции, была проведена служебная проверка. <…> После ДТП сотрудник полиции прошёл медицинское освидетельствование, наличие алкоголя в его организме не обнаружено. По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение, — отмечается в сообщении.

Полицейский, ехавший на личном автомобиле, не нарушал правил дорожного движения и сбил ребёнка по случайности, заявили эксперты.

Ситуация получила большой резонанс, поскольку в крови ребёнка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. В результате ДТП мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. По словам родственников, расследование затягивается, а виновник аварии, который работает в полиции, до сих пор не задержан.

Напомним, похожая история с "пьяным мальчиком" произошла 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе, где во дворе дома женщина сбила шестилетнего Алёшу Шимко. Ребёнка вскоре признали "пьяным". На самом деле выяснилось, что мальчик был трезв, а алкоголь в его крови нашёл врач, проводивший экспертизу. В прошлом году суд отказался отсрочить приговор виновной в гибели ребёнка.