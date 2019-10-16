СМИ: Отец сбитого под Кировом "пьяного мальчика" недоволен расследованием дела

По его словам, в ходе проведения проверки было много странностей, начиная от наличия алкоголя в крови и заканчивая результатом следственного эксперимента, когда мальчику пытались приписать превышение скорости.

Отец погибшего в ДТП в Кировской области шестилетнего мальчика рассказал о проведении расследования смерти сына. Мужчина недоволен результатами экспертизы. По его словам, в деле слишком много странностей и нестыковок, сообщает телеканал "360".

— Когда я приехал к следователю, он мне сказал: "Вам всё равно надо находить общий язык с этим человеком". Я говорю, что мне с ним разговаривать не о чем, потому что он убил моего ребёнка. Он: "Ты понимаешь, что он сотрудник полиции?" Я говорю, понимаю, но меня это никак не интересует, потому что он убил моего единственного сына, — рассказал Владимир, отец погибшего.

Следователи не предоставили никаких бумаг, кроме заявления, по которому мужчину признали потерпевшим, а дальше, по его словам, начались странности. В первую очередь Владимира насторожило то, что в документе перепутали фамилию полицейского, совершившего наезд: сначала он был Мельниковым, потом, после смены следователя, стал Меньшиковым.

Второй причиной недовольства, по заявлению отца ребёнка, стал результат технической и химической экспертизы. Она была проведена 15 августа, однако в руки потерпевшего попала только 4 октября. Когда отец увидел сообщение о 0,51 промилле алкоголя в крови сына, то отказался подписывать документ. Дело дошло до скандала, поскольку ксерокопии и фотографии следователь сделать не дал.

Также Владимира насторожило проведение следственного эксперимента. Он отметил, что следователи пытались воссоздать картину происшествия с участием школьника 3-4-го класса на большом велосипеде, в то время как его сын ехал на маленьком и весил всего 18–19 кг. По его словам, правоохранители хотели доказать, что превышение было не у водителя, а у ребёнка, что само по себе странно.

Из-за всех нестыковок в расследовании отец погибшего ребёнка решил действовать через соцсети и СМИ. Именно там появились документы о содержании алкоголя в крови мальчика, вызвавшие большой резонанс.

Ход расследования взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее сообщалось, что полицейский, сбивший ребёнка, был трезв.