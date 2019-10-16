Эрдоган заявил, что поставки С-400 в Турцию могут быть выполнены к декабрю

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию могут быть полностью выполнены к ноябрю–декабрю, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

— Нам сказали, что нам не продадут [ЗРК Patriot]. И что из этого вышло? Мы купили С-400, поставки которых уже осуществляются. Завершающий этап будет в декабре, возможно, и в ноябре, — рассказал лидер.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября.

США всячески препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Анкара участвует в программе по американским истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно.