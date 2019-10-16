Стало известно, когда перенёсшая операцию Тотьмянина выйдет на лёд

Накануне в одном из онкоцентров фигуристке удалили желчный пузырь из-за появившейся в нём опухоли.

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина продолжит выступления в ледовых шоу, несмотря на перенесённую на днях операцию. Об этом ТАСС сообщил режиссёр и продюсер ледовых представлений Илья Авербух.

— Мы на связи с Таней, всё прошло нормально, она настоящий боец. Такие испытания она преодолевала уже не раз. На данный момент сомнений в том, что 3 ноября она уже выйдет на лёд в шоу Игоря Крутого, у меня нет, да и у неё тоже, — сказал Авербух, пожелав фигуристке скорейшего выздоровления.

С 15 декабря по 6 января Тотьмянина вместе с супругом, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, должна будет выступить в ряде российских городов, среди которых Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Иркутск, Челябинск и другие.

Накануне стало известно, что Тотьмяниной в одном из столичных онкоцентров удалили желчный пузырь из-за появившейся в нём опухоли. Позже Ягудин рассказал о состоянии супруги и опубликовал её фото после операции.