Появилось первое фото Татьяны Тотьмяниной после операции в онкоцентре

Снимком из больницы поделился супруг 37-летней фигуристки олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Спортсмен выложил в инстаграм-сториз фото, на котором Татьяна лежит с закрытыми глазами, закрываясь от камеры рукой, пока супруг её нежно целует. Алексей написал, что фигуристка не хотела фотографироваться, так как сейчас, по её словам, выглядит недостаточно хорошо. Однако Ягудин отметил, что она для него прекрасна в любом виде.

Не хотела фотографироваться сейчас, так как не в форме и некрасивая. А я считаю, что шикарная — что с желчным, что без Алексей Ягудин

Вчера стало известно, что Татьяне Тотьмяниной в одном из столичных онкоцентров удалили желчный пузырь из-за появившейся в нём опухоли. Операцию провели методом лапароскопии, при котором хирургическое вмешательство осуществляется через небольшое отверстие. Образцы тканей направили на экспертизу, чтобы убедиться в том, что новообразование действительно доброкачественное.

Алексей, который во время операции Татьяны находился в рабочей поездке, прилетел из Минска и находится рядом с супругой, отмечает Starhit. Он отметил, что всё прошло хорошо и сейчас его "любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается и совсем скоро вернётся к своим друзьям и поклонникам".

Анастасия Заворотнюк не реагирует на происходящее вокруг и постоянно спит